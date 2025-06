Si tuffa in mare e si frattura in maniera grave. E’ accaduto a Battipaglia.

Il bagnante, dopo essersi lanciato in acqua ieri mattina, per cause da accertare si è ferito in maniera preoccupante.

Sul posto sono stati allertati i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale “Santa Maria della Speranza”. A causa della gravità delle sue condizioni i medici hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Nocera Inferiore.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale per consentire lo svolgimento delle operazioni dell’elisoccorso dallo Stadio Pastena.