Paura questa mattina a Battipaglia per una donna che è rimasta vittima dello scippo della borsa. La malcapitata si trovava in via Plava davanti al supermercato quando un uomo si è avvicinato per strapparle la borsa.

Nella fuga lo scippatore ha abbandonato la borsa in un parcheggio in via Primo Baratta, portando via soltanto il portafogli con il denaro e i documenti di identità della vittima

A lanciare l’appello per ritrovare i documenti è stata proprio la donna scippata tramite i social.

Sull’accaduto non le è rimasto altro da fare che sporgere denuncia alle Forze dell’Ordine.