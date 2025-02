Il 9 febbraio alle 18.00 il Centro Commerciale Diano di Atena Lucana diventa il cuore della magia Disney.

In collaborazione con Baby Liberty il Centro Commerciale invita le famiglie a un evento gratuito pensato per rendere speciale la giornata dei più piccoli grazie ad un incontro indimenticabile con Topolino, Minnie e Pippo, per vivere insieme un’esperienza da fiaba.

I bambini avranno così la possibilità di incontrare i loro personaggi Disney preferiti, scattare una foto e creare ricordi che dureranno per sempre in un’atmosfera festosa e coinvolgente, perfetta per trascorrere del tempo di qualità con la famiglia.

La magia Disney trasformerà ogni angolo del Centro Diano in un mondo incantato. L’evento è pensato per portare un sorriso a tutti i bambini e alle loro famiglie.

E’ consigliato di arrivare in anticipo rispetto all’orario di inizio per vivere un momento unico insieme a Topolino, Minnie e Pippo.

