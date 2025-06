I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito un inasprimento della pena nei confronti di un 70enne che è finito agli arresti domiciliari.

L’uomo è stato raggiunto dalla misura cautelare per non aver osservato gli obblighi prescritti del divieto di avvicinamento alla persona offesa, a cui era sottoposto per maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori nei confronti della ex compagna.

Il provvedimento cautelare è suscettibile di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nella fasi successive del procedimento.