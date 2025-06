Si è tenuta questa mattina presso la “Sala della Memoria” della Legione Carabinieri Basilicata la conferenza stampa di presentazione della 211ª Festa dell’Arma dei Carabinieri alla presenza del Generale di Brigata Giancarlo Scafuri. Insieme ai Comandanti Provinciali di Matera Colonnello Giovanni Russo e Potenza Colonnello Luca D’Amore e alla Comandante dei Carabinieri Regione Forestale Colonnello Maria Gabriella Martino, il Generale ha aperto i lavori ricordando la storia della ricorrenza della Festa dell’Arma e alcuni dei numerosi atti eroici che si sono susseguiti in 211 anni di Arma dei Carabinieri. Sono state poi illustrate le principali attività dell’ultimo anno durante il quale sono stati svolti tantissimi lavori soprattutto in attività di prevenzione, repressione e controllo del territorio.

“La Basilicata è una delle regioni più sicure del nostro Paese – ha affermato il Generale – dove l’indice di criminalità è molto basso. Andando sulle statistiche e sui numeri ne cito due che sono più importanti: 65mila attività di controllo del territorio, ovvero 65mila pattuglie in un anno, notte e giorno; 150mila chiamate al numero 112, un numero rilevante che va dal vecchietto che si sente solo, al furto, alle truffe, all’incidente. I cittadini si affidano a noi per risolvere i propri problemi”.

In particolare, i Reparti che insistono nel territorio della regione hanno arrestato 458 persone, ne hanno denunciato 4.188 e sequestrato circa 279 kg di stupefacenti evidenziando un trend altamente positivo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Particolarmente incisiva è stata l’attività di controllo alla circolazione stradale, che ha permesso di eseguire verifiche su 170.324 veicoli, 218.735 persone e 170.752 documenti di circolazione, che ha consentito di elevare 7.916 contravvenzioni per un importo di 2.983.028,39 euro e porre sotto sequestro 512 veicoli e al fermo amministrativo ulteriori 191. 29 le denunce per reati di violenza sessuale di cui 26 sono stati scoperti, di questi gli autori di alcuni sono stati arrestati e altri denunciati.

Il Generale Scafuri ha sottolineato che attraverso i reparti dipendenti l’Arma dei Carabinieri è sempre presente e attenta: “Ci sono Compagnie, Stazioni, Nuclei forestali, Comparti parchi, Comparto biodiversità e Reparti speciali – ha sottolineato –. Stiamo inoltre cercando di far entrare in Basilicata un numero di carabinieri giovani per rispondere alle esigenze delle nuove generazioni”.

Successivamente ha preso la parola il Colonnello Martino che ha illustrato le principali attività del comparto Forestale: “Questa è una data particolarmente significativa perché ricorre anche la Giornata mondiale dell’ambiente. I nostri controlli in un anno sono stati circa 58mila e numerosi sono stati gli illeciti amministrativi che hanno portato sanzioni per oltre 900mila euro e 84 beni sequestrati. Abbiamo avuto due arresti per furto aggravato di legna e 23 denunce per incendi boschivi dolosi. Notevoli, poi, gli interventi per occupazioni abusive nel demanio marittimo con sequestri anche a carico di esponenti della criminalità organizzata. Particolare anche l’attenzione al mondo animale, tutelato sia dal punto di vista dei maltrattamenti che dalla protezione dell’avifauna. Il campo dei rifiuti è per noi molto sensibile e seguiamo ogni fase soprattutto dello smaltimento. Abbiamo controllato a tappeto tutte le aziende zootecniche e ricordiamo che i Carabinieri forestali mensilmente fanno delle campagne dirette a contrastare specifici reati”.

Entrando invece nel vivo della realtà del Comando Provinciale di Potenza, il Colonnello D’Amore si è soffermato sui principali reati che hanno interessato l’area di competenza. “È stato un anno intenso – ha affermato -. Già da alcuni anni Potenza è sul podio delle città più sicure d’Italia e quest’anno abbiamo concentrato la nostra attività su 5 temi in particolare. Innanzitutto al contrasto dei reati predatori, che sono ciclici e avvengono in diversi periodi dell’anno (Pasqua, Natale e pre vacanze estive). Un altro fenomeno che stiamo attenzionando è quello dei furti ai danni di bancomat e sali e tabacchi, un fenomeno presente e sul quale non dobbiamo abbassare la guardia. E ancora, violenza di genere e stalking su cui stiamo cercando di fare un’attività di sensibilizzazione costante; truffe agli anziani con i quali costantemente ci mettiamo a disposizione per dare strumenti utili a prevenire che si verifichino; contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti”.

Il Comandante provinciale ha successivamente ricordato che sono state arrestate oltre 330 persone e le principali operazioni tra cui le ultime svolte ad aprile con gli 11 arresti per furto, ricettazione e autoriciclaggio e del mese scorso con 17 misure cautelari. Ha sottolineato che anche nell’ultimo anno sono state condotte specifiche iniziative di sostegno rivolte alle fasce deboli con una capillare campagna di sensibilizzazione in favore degli anziani promuovendo, in tutti i luoghi di aggregazione, una serie di incontri tesi a prevenire i sempre più frequenti fenomeni di truffa. Sono state condotte nei loro confronti anche numerose attività formative per favorirne la digitalizzazione, così fornendo un indispensabile contributo alla prevenzione dai rischi di truffe dal web.

Con riferimento ai più giovani invece, nell’ambito della formazione della “Cultura della Legalità” sono stati condotti numerosi incontri formativi per affrontare le tematiche del bullismo, dei rischi derivanti dall’uso delle droghe e dall’incauto utilizzo della rete informatica, che hanno coinvolto Reparti dell’Arma e numerosi studenti.

Il Colonnello Russo, inoltre, ha messo in evidenza i dati riguardanti la provincia di Matera dove per il 74% circa dei reati che si verificano risponde l’Arma dei Carabinieri.

Infine i dati che riguardano i Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico di Potenza, nell’azione di contrasto contro i reati ambientali con la denuncia di 30 persone e numerosi sequestri per un valore complessivo di circa 1.000.000 di euro.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Potenza, nell’ambito delle attività di settore, condotte a tutela dell’incolumità della salute pubblica e in stretta collaborazione con l’Arma territoriale e gli enti competenti in materia, hanno eseguito 853 controlli, denunciato 16 persone, elevato 461 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 340.552 euro, sospeso 27 attività ed eseguito 27 sequestri per un valore di 8.989.415 euro.

I Carabinieri dei Nuclei Ispettorato del Lavoro di Potenza e Matera, nel settore di specifica competenza, hanno ispezionato complessivamente 487 aziende (del settore edile, agricolo, terziario, commercio e dell’industria) rilevando 443 irregolarità ed elevando sanzioni amministrative e penali per un totale di 763.277.19 euro. Sono stati eseguiti 50 provvedimenti di sospensione attività e un sequestro di un’attività imprenditoriale denunciando all’Autorità Giudiziaria 276 persone.

La Festa proseguirà nel pomeriggio e saranno premiati alcuni militari che si sono particolarmente distinti in importanti operazioni di servizio a tutela della collettività e del bene comune. Il Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata” ricorderà inoltre il sacrificio dei martiri di Fiesole di cui ricorre il 181° anniversario e dei carabinieri lucani caduti nell’adempimento del dovere.