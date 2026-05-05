La Regione Basilicata ha pubblicato l’Avviso pubblico “#Basilaureati – Bonus alle imprese per l’assunzione di laureati disoccupati – seconda finestra”, finanziato con una dotazione complessiva di 2 milioni e 200mila euro.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di rafforzare l’occupazione qualificata e sostenere la competitività del sistema produttivo lucano, favorendo l’inserimento stabile dei laureati nel mercato del lavoro.

La nuova versione dell’Avviso introduce importanti elementi innovativi che ne aumentano l’efficacia. Tra le principali novità la possibilità di attivare percorsi di tirocinio retribuito della durata di tre mesi all’interno delle imprese che intendono assumere. Si tratta di una misura concreta che consente ai giovani di sperimentare direttamente il contesto lavorativo e alle aziende di valutare le competenze e l’inserimento del candidato prima della formalizzazione del rapporto di lavoro, rendendo più solido e consapevole l’ingresso occupazionale.

Accanto al bonus per l’assunzione a tempo indeterminato l’Avviso prevede la possibilità di attivare voucher formativi individuali, finalizzati a rafforzare le competenze professionali in linea con i fabbisogni delle imprese.

L’intervento non si limita a contrastare la “fuga dei cervelli”, ma mira a favorire il rientro dei giovani lucani che lavorano fuori regione, prevedendo che il requisito dello stato di disoccupazione sia verificato al momento dell’assunzione.

Con questa nuova edizione la Regione Basilicata rafforza il proprio impegno nel creare opportunità occupazionali stabili e di qualità, sostenendo lo sviluppo delle competenze e la crescita del sistema economico regionale.