Bando ISI INAIL 2025, 600 milioni per la sicurezza sul lavoro – a cura dello Studio Viglione Libretti & Partners
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso pubblico ISI INAIL 2025 torna una delle principali misure strutturali a sostegno della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando, atteso da imprese e consulenti, mette a disposizione un record di 600 milioni di euro in contributi a fondo perduto per interventi di prevenzione contro infortuni e malattie professionali.
Chi può partecipare
Possono accedere al finanziamento:
- Imprese di tutte le dimensioni, incluse quelle individuali, con sede legale o operativa in Italia e regolarmente iscritte alla CCIAA.
- Enti del Terzo Settore per specifici interventi come la riduzione del rischio da movimentazione manuale delle persone.
Tipologie di progetti ammessi
Il bando si articola in cinque assi di finanziamento:
- Riduzione dei rischi tecnopatici e adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (riduzione dell’esposizione al rumore tramite sostituzione dei macchinari)
- Riduzione dei rischi infortunistici (aumento della sicurezza in quota mediante l’adozione di ancoraggi installati in modo permanente)
- Bonifica da materiali contenenti amianto (rimozione di coperture e controsoffitti in amianto con successivo rifacimento della copertura)
- Progetti per micro e piccole imprese in settori specifici (diminuzione del rischio di infortuni attraverso la sostituzione degli apparecchi elettrici)
- Progetti per micro e piccole imprese agricole (implementazione di tecnologie innovative per ridurre le emissioni inquinanti)
Il contributo è calcolato sulle spese ammissibili al netto dell’IVA e varia in base all’asse prescelto.
Documentazione richiesta
Tra i documenti da presentare:
- Moduli di domanda specifici per ciascun asse
- Preventivi e schede tecniche degli interventi
- Certificazioni e attestazioni (modelli organizzativi)
- Documentazione fiscale sulle spese sostenute
Modalità di presentazione della domanda
La procedura è interamente telematica e prevede:
- compilazione online tramite area “Accedi ai servizi online” del portale INAIL
- possibilità di salvare e simulare la domanda prima dell’invio
- caricamento della documentazione richiesta (preventivi, schede tecniche, certificazioni, documenti fiscali)
La domanda deve essere confermata caricando la documentazione richiesta dall’Avviso pubblico e dagli allegati regionali o provinciali.
Tempistiche
Le scadenze per la compilazione e l’invio delle domande saranno pubblicate sul sito INAIL e negli avvisi regionali/provinciali.
Il Bando ISI INAIL 2025 si conferma uno strumento strategico per promuovere investimenti in sicurezza e innovazione, accompagnando le imprese verso ambienti di lavoro più sani e protetti.