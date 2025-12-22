Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso pubblico ISI INAIL 2025 torna una delle principali misure strutturali a sostegno della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando, atteso da imprese e consulenti, mette a disposizione un record di 600 milioni di euro in contributi a fondo perduto per interventi di prevenzione contro infortuni e malattie professionali.

Chi può partecipare

Possono accedere al finanziamento:

Imprese di tutte le dimensioni, incluse quelle individuali, con sede legale o operativa in Italia e regolarmente iscritte alla CCIAA.

incluse quelle individuali, con sede legale o operativa in Italia e regolarmente iscritte alla CCIAA. Enti del Terzo Settore per specifici interventi come la riduzione del rischio da movimentazione manuale delle persone.

Tipologie di progetti ammessi

Il bando si articola in cinque assi di finanziamento:

Riduzione dei rischi tecnopatici e adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (riduzione dell’esposizione al rumore tramite sostituzione dei macchinari) Riduzione dei rischi infortunistici (aumento della sicurezza in quota mediante l’adozione di ancoraggi installati in modo permanente) Bonifica da materiali contenenti amianto (rimozione di coperture e controsoffitti in amianto con successivo rifacimento della copertura) Progetti per micro e piccole imprese in settori specifici (diminuzione del rischio di infortuni attraverso la sostituzione degli apparecchi elettrici) Progetti per micro e piccole imprese agricole (implementazione di tecnologie innovative per ridurre le emissioni inquinanti)

Il contributo è calcolato sulle spese ammissibili al netto dell’IVA e varia in base all’asse prescelto.

Documentazione richiesta

Tra i documenti da presentare:

Moduli di domanda specifici per ciascun asse

Preventivi e schede tecniche degli interventi

Certificazioni e attestazioni (modelli organizzativi)

Documentazione fiscale sulle spese sostenute

Modalità di presentazione della domanda

La procedura è interamente telematica e prevede:

compilazione online tramite area “Accedi ai servizi online” del portale INAIL

del portale INAIL possibilità di salvare e simulare la domanda prima dell’invio

caricamento della documentazione richiesta (preventivi, schede tecniche, certificazioni, documenti fiscali)

La domanda deve essere confermata caricando la documentazione richiesta dall’Avviso pubblico e dagli allegati regionali o provinciali.

Tempistiche

Le scadenze per la compilazione e l’invio delle domande saranno pubblicate sul sito INAIL e negli avvisi regionali/provinciali.

Il Bando ISI INAIL 2025 si conferma uno strumento strategico per promuovere investimenti in sicurezza e innovazione, accompagnando le imprese verso ambienti di lavoro più sani e protetti.