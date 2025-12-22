Un incidente stradale si è registrato oggi pomeriggio ad Agropoli sulla Statale Cilentana nei pressi dello svincolo Sud.

Nello scontro, che è avvenuto per cause in fase di accertamento, sono rimasti coinvolti un camion e tre auto.

Sei le persone ferite che viaggiavano a bordo dei veicoli. Sul posto i sanitari della Croce Rossa Italiana che li hanno soccorsi e trasportati in ospedale. Non vi sarebbero persone in pericolo di vita.

Presenti per le operazioni di soccorso i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento oltre ai Carabinieri e alla Polizia Stradale per effettuare i rilievi di rito.