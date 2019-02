Banda Ultralarga, metanizzazione, messa in sicurezza strade. Sinergia tra Regione e Provincia di Salerno

In termini di progetti infrastrutturali, materiali e immateriali, tesi allo sviluppo dei territori, la Regione Campania mette a disposizione i propri fondi per progetti relativi a interventi sulla viabilità, sulla metanizzazione, sulle infrastrutture di rete.

In particolare il Grande Progetto Banda Ultralarga, fortemente voluto dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, vede un investimento di circa 155 milioni di euro ed è finalizzato a rendere fruibili i servizi di connettività in fibra per i cittadini, le imprese e le sedi della Pubblica Amministrazione. Questo importante intervento mira alla installazione della Banda Ultra Larga in 546 comuni della Regione Campania, con riferimento particolare agli obiettivi fissati dall’Agenda Digitale Europea.

“Fondamentale – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – che i Comuni provvedano alle convenzioni con l’Azienda concessionaria dei lavori al fine di permettere in tempi rapidi l’attivazione delle procedure amministrative e quindi l’avvio dei lavori. È necessario inoltre coordinare i vari interventi previsti sul territorio. Per cui gli interventi per la manutenzione delle strade, già finanziati dalla Regione Campania per 550 milioni di euro a Comuni di tutte le province campane, dovranno coniugarsi per esempio con i lavori del progetto di metanizzazione nel Cilento, che riguarda 58 comuni per un investimento di circa 50 milioni di euro, oltre che con le attività di installazione della Banda Ultra Larga“.

Per quanto riguarda le Strade Provinciali la Provincia di Salerno assicura massima collaborazione e coordinamento per evitare sovrapposizioni o diversa tempistica di esecuzione dei lavori. L’obiettivo sarà quello di garantire interventi organici sul territorio, andando a programmare in piena sinergia tra Regione e Comuni interessati i diversi lavori, sia per la realizzazione del Grande Progetto Banda Ultralarga che per la messa in sicurezza e restyling delle strade, oltre che per le opere di metanizzazione per l’area del Cilento.

“Vogliamo evitare disagi inutili alle nostre comunità con eventuali aggravi di tempi, oltre che di costi – continua il Presidente Strianese – Siamo grati alla Regione Campania, in particolare al suo Presidente, On. De Luca, per il sostengo a questi interventi mirati allo sviluppo del territorio, che consente, anche alle zone più periferiche, di dotarsi di infrastrutture di rete che permettano la crescita dei territori, uno sviluppo sostenibile per le aziende e i cittadini. Lavoriamo tutti in sinergia e in maniera unitaria verso la modernità, per il benessere delle nostre comunità, al passo con l’Europa“.

– Paola Federico –