L’Oratorio Centro Giovanile Salesiano “Don Bosco” di Salerno rappresenta da decenni un punto di riferimento educativo, formativo e di aggregazione per migliaia di giovani e famiglie del capoluogo. Fedele alla tradizione salesiana di San Giovanni Bosco, la struttura salernitana svolge quotidianamente una preziosa attività sociale attraverso iniziative volte a favorire la crescita umana dei ragazzi, l’inclusione e la prevenzione del disagio giovanile.

In questo contesto si inserisce l’avvio della collaborazione tra la Banca Monte Pruno e l’Oratorio Salesiano “Don Bosco”, nata con l’obiettivo di sostenere, al momento, una delle iniziative più significative promosse dalla struttura cittadina, “Estate Ragazzi 2026”.

Il progetto, che coinvolge circa 700 ragazzi, affiancati da numerosi giovani animatori e volontari, rappresenta un’importante occasione di crescita, condivisione e socializzazione attraverso attività ludiche, laboratori e momenti educativi. Un’esperienza capace di favorire l’aggregazione e di offrire ai giovani salernitani un ambiente sano, accogliente e ricco di valori, confermando il ruolo dell’Oratorio quale presidio educativo e sociale per l’intera comunità.

La Banca Monte Pruno, da sempre attenta e sensibile verso le iniziative sociali a favore anche dei giovani, ha immediatamente dato sostegno all’Oratorio Centro Giovanile Salesiano “Don Bosco”, aprendo un dialogo ed una collaborazione che mettono al centro le politiche giovanili e il supporto ad una realtà fortemente impegnata nella cura e nella crescita sana dei ragazzi.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a don Savino Pecoraro, Responsabile dell’Oratorio Salesiano di Salerno, per aver voluto avviare e realizzare con noi questa importante progettualità – ha dichiarato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico -. La collaborazione avviata in occasione di Estate Ragazzi rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che auspichiamo possa diventare sempre più ampio. La nostra volontà è quella di realizzare anche iniziative più grandi e strutturate, contribuendo alla crescita e al miglioramento di una struttura che costituisce un autentico punto di riferimento per l’intera comunità salernitana e per le nuove generazioni“.

All’incontro erano presenti anche il Responsabile dell’Area Executive della Banca Monte Pruno Antonio Mastrandrea, Gabriele Guarini dell’APS Turismo Giovanile e Sociale Don Bosco Salerno e il dottor Gianpiero D’Andrea, che ha curato l’avvio di questa prestigiosa iniziativa, a testimonianza della comune volontà di promuovere azioni capaci di generare valore sociale e di investire concretamente nel futuro dei giovani e nella Città di Salerno, non solo dal punto di vista finanziario ed economico, ma anche sotto l’aspetto della vicinanza agli aspetti sociali.