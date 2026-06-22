“Futuro Nazionale continua a radicarsi sui territori grazie all’ingresso di amministratori locali che condividono il nostro progetto politico, fondato sui valori dell’identità, del buon governo e della difesa degli interessi dei cittadini”.

Lo dichiara il deputato Attilio Pierro, esponente di Futuro Nazionale e membro dell’Esecutivo nazionale, annunciando l’adesione al movimento di sette amministratori della provincia di Salerno.

Entrano ufficialmente in Futuro Nazionale: Elena Anna Gerardo, sindaco del Comune di Alfano, componente del Direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e primo sindaco della Campania ad aderire a Futuro Nazionale; Luigi Brusco, assessore del Comune di Vibonati; Gerardo Calzaretta, assessore del Comune di Oliveto Citra; Bernardo Pugliese, assessore del Comune di Morigerati; Andrea Mancuso, assessore del Comune di Torraca; Davide Arenare, consigliere comunale del Comune di Laurito; Giorgio Vassalli, consigliere comunale del Comune di Torre Orsaia.

“Rivolgo a ciascuno di loro il mio più sincero benvenuto – prosegue Pierro – La loro scelta rappresenta un importante segnale di fiducia nei confronti di un progetto politico che sta crescendo con serietà, credibilità e una presenza sempre più capillare sui territori. La provincia di Salerno dimostra ancora una volta di voler essere protagonista nella costruzione di una nuova classe dirigente, vicina alle esigenze delle comunità locali. Queste adesioni rafforzano la presenza di Futuro Nazionale in Campania e testimoniano come un numero sempre maggiore di amministratori scelga di mettere a disposizione esperienza, competenza e passione all’interno di un movimento che guarda al futuro senza rinunciare ai valori e all’identità del nostro Paese. Continueremo a lavorare con determinazione per costruire una rete sempre più forte di amministratori, professionisti e cittadini che condividono la volontà di dare all’Italia e ai nostri territori una rappresentanza autorevole, concreta e radicata”.

Unitamente, il Coordinatore Nazionale di Futuro Nazionale Massimiliano Simoni ha espresso il proprio saluto ai nuovi amministratori aderenti al movimento, rivolgendo loro un caloroso benvenuto e l’augurio di buon lavoro. Con queste nuove adesioni, Futuro Nazionale consolida ulteriormente la propria presenza in provincia di Salerno e prosegue il percorso di crescita e radicamento in tutta la Campania.