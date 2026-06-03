Azienda operante nel settore della distribuzione di prodotti alimentari, con sede nel Vallo di Diano, cerca nuove figure
Azienda operante nel settore della distribuzione di prodotti alimentari, con sede nel Vallo di Diano, ricerca nuove figure professionali da inserire nel proprio organico.
La ricerca è rivolta a candidati residenti nel Vallo di Diano e nelle zone limitrofe, comprese le aree confinanti della Basilicata.
Figure ricercate
- Addetto/a alla gestione contabile e amministrativa
La risorsa si occuperà di attività contabili, amministrative e di supporto alla gestione documentale aziendale. È preferibile la conoscenza del software gestionale TeamSystem.
- Addetto/a alla fatturazione
La figura si occuperà dell’emissione, registrazione e gestione della documentazione fiscale e commerciale legata alle attività di vendita e distribuzione. Non è indispensabile il diploma di ragioneria: saranno valutate anche candidature di persone precise, pratiche, attente e con buona capacità di apprendimento.
- Autista con patente B
Si ricerca una persona affidabile e puntuale per attività di consegna prodotti presso clienti del territorio. È richiesta patente B in corso di validità.
- Responsabile logistica
La risorsa coordinerà le attività legate all’organizzazione delle consegne, alla gestione dei flussi di magazzino e alla pianificazione operativa quotidiana.
Requisiti richiesti
Si richiedono serietà, precisione, capacità organizzativa e predisposizione al lavoro in team. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse nel settore alimentare, logistico, amministrativo o distributivo.
Sede di lavoro
Vallo di Diano, con operatività anche nei territori limitrofi della Campania e della Basilicata.
Candidature
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo: c.v.foodjob.sa@gmail.com specificando nell’oggetto la posizione per la quale ci si candida.
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