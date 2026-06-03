Azienda operante nel settore della distribuzione di prodotti alimentari, con sede nel Vallo di Diano, ricerca nuove figure professionali da inserire nel proprio organico.

La ricerca è rivolta a candidati residenti nel Vallo di Diano e nelle zone limitrofe, comprese le aree confinanti della Basilicata.

Figure ricercate

Addetto/a alla gestione contabile e amministrativa

La risorsa si occuperà di attività contabili, amministrative e di supporto alla gestione documentale aziendale. È preferibile la conoscenza del software gestionale TeamSystem.

Addetto/a alla fatturazione

La figura si occuperà dell’emissione, registrazione e gestione della documentazione fiscale e commerciale legata alle attività di vendita e distribuzione. Non è indispensabile il diploma di ragioneria: saranno valutate anche candidature di persone precise, pratiche, attente e con buona capacità di apprendimento.

Autista con patente B

Si ricerca una persona affidabile e puntuale per attività di consegna prodotti presso clienti del territorio. È richiesta patente B in corso di validità.

Responsabile logistica

La risorsa coordinerà le attività legate all’organizzazione delle consegne, alla gestione dei flussi di magazzino e alla pianificazione operativa quotidiana.

Requisiti richiesti

Si richiedono serietà, precisione, capacità organizzativa e predisposizione al lavoro in team. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse nel settore alimentare, logistico, amministrativo o distributivo.

Sede di lavoro

Vallo di Diano, con operatività anche nei territori limitrofi della Campania e della Basilicata.

Candidature

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo: c.v.foodjob.sa@gmail.com specificando nell’oggetto la posizione per la quale ci si candida.

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