In merito alle recenti dichiarazioni e comunicazioni riguardanti la gestione delle alghe sul litorale delle spiagge del Pozzillo e Ogliastro Marina, il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo vuol fare chiarezza sui fatti, sui ruoli e sulle reali procedure amministrative in corso.

L’obiettivo è garantire ai cittadini, ai balneari e ai fruitori delle spiagge un’informazione trasparente e corretta “evitando che narrazioni distorte alterino la percezione della realtà”.

“Contrariamente a quanto emerge da informazioni diffuse agli operatori economici dove appare che la palla sia passata completamente al Parco per l’approvazione definitiva, l’iter legislativo, come ampiamente definito nel corso della riunione promossa dal Parco e tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente, prevede passaggi ben precisi che non possono essere ignorati o semplificati a fini comunicativi – si legge nella nota – Il Comune ha il compito di redigere e presentare il progetto definitivo ed una volta ottenute le autorizzazioni ad attuarlo. Tale documentazione, necessaria per avviare formalmente l’iter, è stata trasmessa agli uffici del Parco soltanto in data 29 maggio, alle ore 17, ad uffici già chiusi. L’Ente Parco non ha il potere di approvazione finale su questa specifica materia, ma è tenuto a rilasciare un parere preventivo sul progetto presentato dal Comune che sarà rilasciato nella giornata di domani e contestualmente trasmesso al Ministero dell’Ambiente. Quest’ultimo resta l’unico soggetto competente per l’approvazione e il via libera finale”.

“Il Parco non ha mai assistito passivamente alla vicenda, tutt’altro. Ben prima della ricezione dell’odierno progetto, si è attivato per sbloccare un’impasse complessa per arrivare alla soluzione della problematica. Subito dopo aver ricevuto la prima nota interlocutoria del Comune – spiega il Presidente del Parco Giuseppe Coccorullo – ci siamo fatti promotori di un tavolo tecnico direttamente a Roma, presso il Ministero. Abbiamo sollevato la problematica per consentire una gestione emergenziale e tempestiva della situazione sul litorale di Castellabate. L’appello: lealtà e sinergia, non dinamiche di consenso”.

Il Presidente conclude con un fermo richiamo al senso di responsabilità e alla collaborazione tra Enti, che deve rimanere improntata alla massima serietà istituzionale: “Le istituzioni hanno il dovere di lavorare in sinergia, specialmente su temi delicati come la tutela ambientale e lo sviluppo turistico del territorio. Alimentare lo ‘scaricabarile’ o tentare di discolparsi addossando ad altri ritardi o responsabilità non fa bene a nessuno, men che meno ai cittadini e agli operatori turistici che giustamente pretendono risposte. La collaborazione ha funzionato finché si è mossa sui binari del rispetto reciproco e dell’efficacia concreta. Continueremo a fare la nostra parte con la massima celerità nell’esaminare il progetto proposto, ma chiediamo che la comunicazione pubblica resti seria, veritiera e priva di strumentalizzazioni. La palla non è mai ‘passata’ a un singolo Ente: la partita si vince solo lavorando insieme, nel rispetto delle leggi”.