Azienda con sede nel Vallo di Diano è alla ricerca di una figura femminile per la gestione delle pagine social.
La risorsa, nel dettaglio, dovrà occuparsi anche della creazione di contenuti da pubblicare sui vari social dell’azienda.
Per inviare il proprio curriculum è possibile scrivere alla seguente mail: annuncilavoro@ondanews.it specificando nell’oggetto l’annuncio.
