Si è svolta ieri presso la sede della Società Operaia Torquato Tasso a Sala Consilina la cerimonia di premiazione dell’8^ edizione del Concorso “Presepe Insieme”, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale e religioso del territorio.

Il concorso è stato organizzato dal sodalizio salese in collaborazione con il Circolo Acli “Camminare Insieme” e la Parrocchia di San Marco Evangelista di Teggiano con l’obiettivo di valorizzare l’arte presepiale come espressione di fede, tradizione e partecipazione comunitaria.

Numerose le famiglie che hanno preso parte all’iniziativa, in un’edizione particolarmente significativa per la presenza di tanti bambini, segno tangibile di una tradizione che continua a essere trasmessa alle nuove generazioni.

Alla cerimonia ha partecipato il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano, insieme ai familiari di Franco Ricciardi, storico dirigente delle Acli teggianesi e della Torquato Tasso, nonché attivo collaboratore della Parrocchia di San Marco e appassionato cultore dell’arte del presepe, figura ricordata con commozione e gratitudine.

La giuria, presieduta da don Angelo Pellegrino, parroco di San Marco Evangelista, era composta da Maria D’Elia, Sonia Marino, Rossella Pascuccio, Michela Pericolo, Giovanni Arpea, Guido Carrano, Giuseppe Paglia e Raffaele Pugliese che hanno valutato le opere partecipanti tenendo conto di originalità, valore artistico, messaggio religioso e cura dei particolari.

“Il presepe non è solo una rappresentazione artistica ma un annuncio di speranza, pace e fraternità. La grande partecipazione, soprattutto dei bambini, ci conferma quanto sia importante continuare a proporre iniziative che parlino al cuore delle persone e rafforzino il senso di comunità” dichiara don Angelo Pellegrino.

“Il presepe è un linguaggio universale che unisce fede, tradizione e impegno civile – il presidente Calandriello – Siamo orgogliosi di contribuire a un progetto che mette al centro le famiglie, la memoria e la partecipazione attiva del territorio”.

Il presidente del Circolo Acli “Camminare Insieme” Daniele Manzolillo ha aggiunto: “Questo concorso rappresenta uno dei momenti più sentiti della nostra attività culturale. L’ottava edizione dimostra come il lavoro sinergico tra associazioni, parrocchie e famiglie possa dare vita a iniziative di grande valore umano e sociale”.

Categoria Parrocchie – Associazioni

Pro Loco Teggiano

Per l’armonioso utilizzo dello spazio e la raffinata ambientazione artistica che valorizza la Natività, arricchita da riferimenti ai luoghi simbolo del territorio di Teggiano.

Chiesa del Sacro Cuore – Prato Perillo

Per la profonda interpretazione del messaggio di pace della Natività, inserita in un contesto contemporaneo di sofferenza che apre a speranza e rinascita.

Santuario di San Michele – Sala Consilina

Per la cura minuziosa dei dettagli e la vivacità cromatica che esprimono con efficacia il senso gioioso e corale della Natività.

Categoria Scuole

Scuola Primaria San Marco

Per la semplicità espressiva e l’uso di materiali essenziali che trasmettono un chiaro messaggio di pace e rifiuto della guerra.

Categoria Famiglie

Fabio Galatro

Per il realismo dell’ambientazione e la sapiente disposizione dei personaggi che conferiscono movimento e forte espressività alla scena della Natività.

Famiglia Tramontano

Per l’originalità e la complessità tecnica di un presepe realizzato in uno spazio ridotto, curato in ogni dettaglio.

Enza Di Sarli

Per l’essenzialità raffinata della rappresentazione e l’uso attento delle luci che esaltano il valore religioso della Natività.