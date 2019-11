Avviamento d’impresa in attività extra agricole. Successo per il bando del GAL Vallo di Diano

Un altro successo di partecipazione del territorio al bando del GAL Vallo di Diano per la Tipologia di Intervento 6.2.1.

Le 62 Domande di Aiuto pervenute per l’avviamento d’impresa in attività extra agricole confermano ulteriormente la valenza della strategia e la sua piena rispondenza alle prospettive di sviluppo imprenditoriale dell’area.

Il Presidente Attilio Romano e l’intero Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Vallo di Diano ringraziano la struttura per il lavoro svolto e tuttora in corso per rendere quanto

più efficaci e celeri le procedure istruttorie volte alla concessione dei finanziamenti da parte del GAL.

– Chiara Di Miele –