Autodifesa femminile. Domani al via i corsi gratuiti del Comune di Castellabate

Anche quest’anno il Comune di Castellabate attiverà il corso di autodifesa urbana al femminile che nella sua prima edizione ha riscontrato molto consenso. Al via le iscrizioni alle lezioni interamente finanziate dall’Assessorato alle Pari Opportunità, che punta concretamente alla prevenzione di fenomeni di violenza di genere, anche sotto l’aspetto psicologico.

Per le iscrizioni al corso è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali in via Roma a Santa Maria. L’avvio delle lezioni è previsto domani, lunedì 28 ottobre dalle ore 17 alle ore 18, presso la palestra della scuola media “Luigi Guercio” plesso di Santa Maria per un incontro conoscitivo durante il quale si ascolteranno le esigenze delle iscritte per definire i dettagli. Sono previsti due incontri mensili per un totale di 10 lezioni, a cura dell’istruttore Danilo Salvatori della Urban Defence System di Salerno, che tratteranno svariate tematiche come l’istinto, l’equilibrio, la bio-meccanica del corpo umano, la reattività delle azioni e la conoscenza dello stress.

Temi che tengono conto dell’esigenza di unire alla preparazione tecnica sull’autodifesa anche importanti nozioni relative alla prevenzione, ad un corretto approccio psicologico e alla conoscenza della normativa che tutela l’incolumità personale.

“Torna, a grande richiesta, – dichiara l’assessore alle Pari opportunità Elisabetta Martuscelli – l’appuntamento dedicato alle donne con il secondo modulo del corso di difesa. Un progetto aperto a tutte le cittadine di qualsiasi età che ha visto da subito una partecipazione attiva e interessata, un’esperienza positiva che abbiamo deciso di ripetere per fornire altre utili informazioni su un tema così sentito e tristemente attuale“.

– Chiara Di Miele –