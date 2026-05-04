Autocarro si ribalta in A2 tra Eboli e Campagna.

L’incidente è avvenuto al km 37 della carreggiata Sud.

​Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, il cui intervento è stato fondamentale per estrarre l’autista dalle lamiere del mezzo e per mettere in sicurezza il mezzo coinvolto e l’area circostante.

​L’autista, che trasportava biancheria da lavanderia, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.