Paura ad Eboli. Barista aggredita e rapinata a Santa Cecilia, indagini in corso
Paura all’alba di questa mattina a Santa Cecilia di Eboli.
Una donna, titolare di un bar, è stata aggredita da tre persone mentre apriva l’esercizio commerciale.
I tre, stando alla prima ricostruzione, l’avrebbero minacciata con un’arma a volto travisato facendosi consegnare qualche migliaio di euro.
I responsabili si sono poi dati alla fuga.
Immediato l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia, coordinati dalla locale Compagnia, che hanno avviato le indagini di rito.