Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi lungo l’A2 del Mediterraneo, in direzione sud, tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e Pontecagnano Sud.

Per cause da accertare, un autocarro con rimorchio che trasportava materiale edile ha preso fuoco.

Durante la marcia, l’autista ha notato le fiamme uscire della cabina e si è fermato riuscendosi a mettere in salvo e allertare i soccorsi. Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Salerno per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno gestito il traffico che ha subito dei rallentamenti.