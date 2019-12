Auto si ribalta sulla S.P. 125 tra Polla e Petina. Ferita una donna di Sicignano

Paura questo pomeriggio per una donna di Sicignano degli Alburni mentre viaggiava a bordo della sua auto lungo la Strada Provinciale 125 che collega i territori di Polla e di Petina.

Per cause in corso di accertamento la Fiat 600 guidata dalla malcapitata ha perso il controllo e si è ribaltata. È stato necessario l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.

La donna, ferita, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

– Chiara Di Miele –