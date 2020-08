Auto si incendia nel centro storico di Potenza. Intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Potenza, nella serata di ieri, sono intervenuti a Potenza per l’incendio di un’auto.

Nel centro storico di Potenza, in via Caporella, una donna a bordo di una Smart alimentata a benzina, appena fermato il veicolo, ha notato del fumo uscire dal vano motore. Mentre accadeva tutto ciò, un Vigile del Fuoco libero dal servizio ha assistito alla scena, ha intuito ciò che stava per accadere ed ha immediatamente allertato i colleghi della sede centrale. In attesa del loro arrivo ha recuperato un estintore da un’attività commerciale presente in zona ed ha iniziato l’opera di spegnimento.

I Vigili del Fuoco si sono giunti immediatamente sul posto con una autopompa ed un fuoristrada, per un totale di cinque unità. Hanno messo in sicurezza l’area e verificato i danni dell’auto.

– Paola Federico –