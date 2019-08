Auto semina il panico per le strade di Salerno, piomba tra i fedeli in attesa della processione e fugge

Momenti di panico quelli vissuti ieri pomeriggio a Salerno e seminati da una Suzuki Swift con a bordo due giovani che ha provocato una serie di incidenti da Torrione fino alla sede della Provincia. Proprio nei pressi di Palazzo Sant’Agostino, come si legge su “La Città di Salerno“, l’auto è piombata tra numerosi fedeli che stavano attraversando per recarsi sul lungomare e assistere alla processione della Madonna che viene dal mare.

La corsa dell’auto è iniziata però da Torrione dove, dopo aver tamponato un altro veicolo, i due giovani sono fuggiti via per Corso Giuseppe Garibaldi. A causa dell’elevata velocità la Suzuki ha urtato varie auto che si trovavano incolonnate per strada. Poi, all’altezza della sede della Provincia, dopo una serie di svolte l’auto è entrata in una piccola area dove si trovavano i tanti fedeli, ha urtato una Fiat 500 in sosta e ha travolto uno scooter facendolo cadere rovinosamente a terra. Neanche in questo caso i due si sono fermati, ma hanno proseguito la corsa facendo perdere le proprie tracce.

Alcuni presenti, però, sono riusciti a prendere il numero di targa, che risulterebbe intestata ad una donna di San Valentino Torio. Secondo i primi rilievi degli agenti della Polizia Municipale, che si stanno occupando di ricostruire i fatti, l’auto sarebbe stata guidata dal figlio della proprietaria.

Sul posto si è reso necessario anche l’intervento dei sanitari del 118 e tanta è stata la paura registrata tra i numerosi presenti in strada al momento dell’accaduto.

– Chiara Di Miele –