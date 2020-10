Auto sbanda e sbatte contro una recinzione a Trinità di Sala Consilina. Ferita una ragazza

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata a Trinità di Sala Consilina. Una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, è sbandata, forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, andando a sbattere contro un muretto di recinzione di un’abitazione.

Violento l’impatto nel quale è rimasta coinvolta una ragazza di Buonabitacolo a bordo dell’auto. Per estrarla dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina diretti dal Capo Reparto Eugenio Siena.

La ragazza ferita è stata soccorsa dai sanitari del 118 e condotta presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Rilievi del caso e ricostruzione della dinamica affidati ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –