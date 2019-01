Auto prende fuoco alla stazione ferroviaria di Pisciotta-Palinuro. Intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino sono intervenuti a Pisciotta per spegnere un incendio che ha interessato un’automobile.

Il mezzo ha preso fuoco intorno alle 3.30 di stanotte nell’area antistante la stazione ferroviaria di Pisciotta Palinuro che si trova a circa 3 chilometri da Pisciotta, lungo la strada costiera in direzione di Caprioli.

Le fiamme, secondo quanto si è potuto accertare, sono partite, per cause ancora in corso di accertamento, dall’auto, una Suzuki Vitara.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, giunti immediatamente sul posto, ha impedito che l’incendio si propagasse altrove ed evitato così altri danni.

– Marianna Vallone –