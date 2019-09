Auto investe marocchino in bicicletta a Capaccio Paestum. Trasportato in ospedale in codice rosso

Paura questa mattina in località Torre di Mare a Capaccio Paestum dove un uomo di origini marocchine ma residente in città è stato investito mentre andava in bicicletta.

Il conducente dell’automobile che ha colpito la bici, per cause in corso di accertamento, si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi.

Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno trasportato il ferito presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania in codice rosso a causa di un politrauma dovuto al violento impatto con l’asfalto.

Intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum per effettuare i rilievi del caso.

– Chiara Di Miele –