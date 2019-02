Auto in fiamme a San Nicola di Centola. All’interno una bottiglia con liquido infiammabile

Non c’è tregua per la piccola frazione di San Nicola di Centola. Nella notte una Renault Megane ha preso fuoco in pieno centro abitato.

A dare l’allarme sono stati i proprietari dell’auto che, nel cuore della notte, hanno visto la propria automobile andare in fiamme. Poco prima di accorgersi dell’accaduto, pare che il proprietario dell’autovettura abbia visto un motorino, con in sella una persona, allontanarsi velocemente dalla piazzetta dove sostava l’auto.

Immediatamente sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sapri coordinati dal Maresciallo Bosco. Questa volta però, a differenza delle altre, nell’auto è stata ritrovata una bottiglia con del liquido infiammabile utilizzata probabilmente per appiccare il fuoco.

Questo è il quarto episodio che accade nel piccolo centro cilentano in poco più di tre settimane. Da giorni i Carabinieri della Stazione di Centola, agli ordini del Maresciallo Giuseppe Sansone, indagano a stretto contatto con i militari del Comando di Sapri guidati dal Capitano Matteo Calcagnile.

– Maria Emilia Cobucci –

