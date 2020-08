Auletta: il 24 settembre elezioni per l’Assemblea del Forum Comunale dei Giovani

Il 24 settembre ad Auletta si vota per designare 9 consiglieri in seno all’Assemblea del Forum comunale dei Giovani. Possono votare tutti i giovani residenti in paese di età compresa tra i 16 e i 34 anni.

La consultazione avrà luogo nell’area antistante l’ingresso del Municipio in via Provinciale. Il seggio resterà aperto dalle 9 alle 14 e dalle 15.30 alle 18.30 del 24 settembre. Gli elettori dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

Potranno candidarsi tutti i giovani aventi diritto al voto presentando, entro e non oltre le ore 13.30 del 18 settembre, formale richiesta presso l’Ufficio Elettorale (Piano Terra) del Comune di Auletta aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 18.30. La modulistica per la presentazione potrà essere reperita sempre presso l’Ufficio Elettorale.

Ciascuna candidatura dovrà essere accompagnata da almeno 5 firme di giovani elettori residenti ad Auletta di età compresa tra i 16 e i 34 anni.

Gli elettori potranno esprimere non più di 2 preferenze, di cui almeno una di genere. La scheda sarà ritenuta nulla nel caso le due preferenze espresse siano dello stesso sesso.

– Chiara Di Miele –