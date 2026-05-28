E’ stata fatta brillare la granata risalente alla Seconda Guerra Mondiale e ritrovata nei giorni scorsi ad Auletta.

Messa in sicurezza l’area, l’operazione si è svolta sulla sponda del fiume Tanagro, non lontano dal Ponte degli Inglesi. Il brillamento è stato eseguito dagli Artificieri dell’Esercito.

Sono diversi gli ordigni che stanno riaffiorando nel nostro territorio e che puntualmente vengono eliminati per l’incolumità di tutti.