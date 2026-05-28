Un patto di lealtà, un metodo di lavoro condiviso e la volontà ferrea di fare squadra per il bene dei cittadini, partendo da una fotografia realistica delle criticità attuali. Questo il fulcro del proficuo incontro svoltosi oggi a Potenza tra il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e i sindaci neo eletti.

L’appuntamento ha segnato l’avvio di un percorso di confronto continuo. Bardi ha espresso l’intenzione di rendere questi incontri periodici, strutturandoli anche attraverso tavoli ristretti per specifiche aree geografiche, così da analizzare e risolvere i problemi in modo mirato. “Non viviamo un momento facile a livello nazionale dal punto di vista economico – ha esordito Bardi rivolgendosi ai primi cittadini – e per questo motivo è fondamentale unire le forze. La Regione è e sarà vicina ai territori. Quello che vi propongo è un rapporto costante, all’insegna della massima disponibilità e di una lealtà istituzionale che ci permetta di lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni”.

Tra i sindaci del potentino presenti anche Antonio Rossino di Lauria e Antonio Rubino di Moliterno.

Il Presidente ha ribadito il concetto di partecipazione attiva e propositiva da parte dei sindaci: “La vostra conoscenza del territorio è una risorsa preziosa. Chiediamo i vostri consigli nell’ottica di una collaborazione costante e fattiva. Verrò personalmente nei vostri Comuni per toccare con mano le problematiche e ascoltare la voce dei cittadini. Il nostro traguardo finale è unico e condiviso: creare reali condizioni di benessere per i lucani”.