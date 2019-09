Auletta: emozioni e tanti partecipanti al II Memorial di pesca sportiva per ricordare Raffaele Rotunno

Un successo di iscritti e di pubblico ma anche un vortice di emozioni che ha letteralmente coinvolto tutti i partecipanti alla II edizione del Memorial “Raffaele Rotunno”, la gara di pesca sportiva, specialità trota torrente, organizzata dall’Asd Lenza Valdianese.

Oltre 50 i partecipanti alla manifestazione, che si è svolta ieri mattina ad Auletta lungo le sponde del fiume Tanagro, divisi in due gruppi (amatoriali e agonisti) e distribuiti lungo i quattro settori. Il successo è andato a Michele Varallo, che bissa così la vittoria dello scorso anno, mentre tra gli amatoriali ha vinto il consigliere nazionale FIPSAS Alberto Gentile che, al termine della manifestazione, ha applaudito il lavoro svolto dall’Asd Lenza Valdianese.

“Questi ragazzi – ha dichiarato Gentile – hanno compiuto un vero miracolo negli ultimi anni, ridando speranza a un fiume per tanti anni dimenticato e riportando un entusiasmo che solo la pesca, quella vera, può infondere. Giovani motivati e appassionati che quotidianamente si impegnano per tutelare e valorizzare il proprio fiume, giovani che amano il proprio territorio”.

Il consigliere nazionale FIPSAS ha poi commentato la II edizione del Memorial: “È stata una giornata perfetta. Non solo per la gara, comunque divertente, ma per il clima e il calore che ho avvertito dal primo all’ultimo secondo. Il II Memorial Raffaele Rotunno non poteva andare meglio di così e questo grazie ai ragazzi della Lenza Valdianese, gli amici di Raffaele che lo hanno ricordato in modo straordinario e anche commovente”.

Dopo la gara e prima delle premiazioni c’è stato un momento di forte commozione quando è stato mostrato uno striscione dedicato a Raffaele Rotunno ed il settore “D” gli è stato intitolato con una statua raffigurante un angelo dagli occhi blu che sorregge la targa commemorativa.

“Un grande evento ricco di emozioni – è il commento del presidente dell’Asd Lenza Valdianese Luigi Mazzillo -. Siamo riusciti a trasmettere a tutti quelle che sono le nostre emozioni, sensazioni e intenzioni. Non è stato semplice ma ci siamo riusciti anche grazie anche ai tanti sponsor, tra cui Conad Cassiopea e tanti altri che con il loro contributo hanno garantito la riuscita dell’evento. Ci siamo divertiti ma anche emozionati, non poteva esserci modo migliore per ricordare il nostro amico. Con questo evento chiudiamo le attività del 2019 e stiamo lavorando già per continuare nel nostro percorso di valorizzazione di questo tratto del fiume Tanagro con la speranza di poter ospitare il prossimo anno importanti eventi del panorama provinciale, regionale e anche nazionale”.

– Chiara Di Miele –