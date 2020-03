Atto intimidatorio al consigliere regionale lucano Cifarelli. Bomba carta danneggia l’auto a Matera

Paura questa mattina nel quartiere Serra Venerdì di Matera a causa di un’esplosione avvertita intorno alle 5,30.

Ad esplodere è stata una bomba carta che ha danneggiato un Suv Range Rover, l’auto del consigliere regionale e capogruppo del Partito Democratico Roberto Cifarelli, parcheggiata in prossimità della sua abitazione, in via Saragat, a pochi metri dall’incrocio con viale delle Nazioni Unite. L’esplosione ha provocato danni ingenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica che indagano per individuare i responsabili dell’atto intimidatorio. Nel frattempo, Cifarelli ha presentato denuncia. Sulla vicenda, solidarietà dal mondo politico.

“Totale e affettuosa solidarietà – afferma il Senatore Gianni Pittella con un tweet- a Roberto Cifarelli per bomba carta alla sua auto. Allarme per episodi gravissimi che minano sicurezza nostre comunità.”

“E’ necessaria la più ferma condanna nei confronti di chi attacca le Istituzioni – le parole del sindaco di Potenza Mario Guarente – ed è altresì doverosa una riflessione su quanto ormai gli amministratori siano sempre più oggetto di minacce e violenze che non possono e non devono restare impunite”.

Il deputato Vito De Filippo, i consiglieri regionali Luca Braia e Mario Polese, i coordinatori provinciali, i delegati lucani all’Assemblea nazionale e tutti i circoli di Italia Viva della Basilicata esprimono invece “la totale e profondissima solidarietà al consigliere Cifarelli per il vile atto subìto. Auspichiamo che quanto prima gli inquirenti facciano chiarezza su questo gravissimo atto intimidatorio individuando i responsabili”.

– Claudia Monaco –