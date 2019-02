Attivata la nuova pista a Villa d’Agri per il servizio di elisoccorso notturno delle emergenze sanitarie

È attiva da qualche giorno la pista notturna per elisoccorso, realizzata dall’Amministrazione comunale di Marsicovetere, nell’area Pip di Matinelle.

La pista a valenza comprensoriale verrà utilizzata per il trasferimento notturno in eliambulanza delle emergenze sanitarie verso l’ospedale “San Carlo” di Potenza o altri presidi ospedalieri.

Il primo volo ha riguardato il trasporto di una giovane signora colpita da emorragia cerebrale e trasferita al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale “San Carlo” di Potenza.

La nuova pista, realizzata con fondi comunali servirà non solo per il presidio ospedaliero valligiano ma per tutti i mezzi del 118 a cui sono state fornite le chiavi di accesso e quindi ai paesi limitrofi in caso di necessità di trasferimento in altri ospedali.

“Un servizio molto importante – ha affermato il sindaco Claudio Cantiani – per tutto il territorio. La richiesta iniziale era la disponibilità dei campi sportivi, il nostro in erba sintetica, non poteva essere concesso per il volo notturno e, quindi, su richiesta del Dipartimento abbiamo attrezzato l’attuale area che è risultata idonea sia per la centralità che in casi di condizioni di meteo avverse. Un altro pezzo importante del sistema di emergenza-urgenza a servizio dell’ospedale, per tutti i nostri concittadini”.

– Claudia Monaco –