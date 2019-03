Attimi di paura in A2 del Mediterraneo. Auto prende fuoco a Pontecagnano

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 12+300 Nord nei pressi dello svincolo di Pontecagnano.

Per cause in corso di accertamento una Mini ha preso fuoco mentre si trovava in viaggio lungo l’autostrada. Fortunatamente il conducente, accortosi dell’avaria, è riuscito a mettersi in salvo.

Sul posto a domare il rogo che ha distrutto la vettura sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli.

E’ toccato al personale dell’Anas ripristinare la normale viabilità del tratto di A2 interessato dall’incendio.

Gli agenti della Polizia Stradale sono accorsi sul posto per effettuare i rilievi del caso.

– Chiara Di Miele –