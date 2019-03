Atena Lucana: presentato al Centro Aretusa un progetto formativo per le donne vittime di violenza

Sono state presentate oggi presso la sede del Centro Antiviolenza Aretusa di Atena Lucana, grazie all’iniziativa dell’associazione Differenza Donna le attività previste nell’ambito del Progetto S.V.O.L.T.E. – TIROCAV, Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative, promosso dalla Regione Campania.

Presenti all’evento, tra gli altri, Francesco Cavallone, presidente del CdA del Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni Ambito S10, Elisa Ercoli, presidente dell’associazione Differenza Donna, Antonio Domenico Florio, direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni Ambito S10, Cinzia Cosentino, coordinatrice delle attività formative Meta s.r.l.

L’assessore regionale con delega alla Formazione e alle Pari Opportunità Chiara Marciani, assente per motivi istituzionali, ha inviato una lettera in cui ha elogiato “l’iniziativa che garantirà per 20 donne vittime di violenza o in difficoltà, un percorso formativo di 100 ore su 3 competenze chiave che arricchiranno il loro patrimonio di conoscenza e potranno facilitare la ricerca di opportunità di lavoro al termine del quale verranno individuate 5 donne per le quali attivare dei tirocini formativi retribuiti”.

Il progetto è stato spiegato da Cinzia Cosentino: “Dal punto di vista operativo prevede tre fasi, una prima fase di orientamento, una seconda fase di attività formative e l’ultima dei tirocini di inserimento lavorativo. La fase di orientamento si aprirà l’8 marzo presso la sede Meta a San Pietro al Tanagro”.

“La seconda fase si svolgerà a partire da aprile – ha proseguito – sono previste 100 ore di formazione divise su tre competenze, cioè un corso circa le competenze digitali, il secondo sulla capacità di ‘imparare ad imparare’ e l’ultimo sullo sviluppo dello spirito di iniziativa e di imprenditorialità. Terminata questa fase con una certificazione delle competenze acquisite, si passerà all’attivazione dei tirocini retribuiti di inserimento lavorativo per 5 donne presso aziende del territorio che manifesteranno la volontà di ospitare le donne presso le loro aziende”.

– Maria De Paola –