Atena Lucana: Nathaly Caldonazzo e Marcelo Fuentes tagliano il nastro di “Nozzexpo – Weddingday”

Ha aperto i battenti ieri pomeriggio, all’interno del Paladianflex di Atena Lucana, “Nozzexpo – Weddingday”, la fiera del matrimonio con oltre 80 stand per soddisfare le esigenze dei futuri sposi. L’evento è organizzato in collaborazione con la Wedding planner Marianna Cafaro e con il Maestro Pino Pinto che fino a domenica 26 gennaio si occuperà dell’animazione.

Nell’ampio padiglione sarà possibile trovare eleganti abiti da cerimonia, vestiti da sposa e sposo, sale ricevimenti e location suggestive, arredamento per la casa, bomboniere, Wedding Planner, servizi fotografici, fedi nuziali, idee per il trucco e le acconciature e tanto altro. In fiera si può fare visita agli stand di Petracca Infissi con il brand Petracca Design e la tecnologia della “realtà aumentata per vedere in anteprima e virtualmente quello che sarà il reale arredamento di casa, de “Il Gioiello” che espone le fedi nuziali più ricercate del momento, ma anche scoprire l’elegante esposizione dell’Atelier Fevian Sposa e gli allestimenti per il ricevimento pensati dal Grand Hotel Osman.

Al taglio del nastro erano presenti, oltre a Marianna Cafaro e Pino Pinto, anche il sindaco di Atena Lucana Luigi Vertucci, il parroco e gli ospiti d’onore, Nathaly Caldonazzo e Marcelo Fuentes.

“Nozzexpo” è aperta oggi e domani dalle 16.00 alle 21.00, domenica 26 dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 21.00. Nella giornata conclusiva, alle 17.30, si terrà l’evento clou con il Fashion Show di Aidè Sposa e Tropicana Moda che presenterà al pubblico le collezioni sposa, sposo e cerimonia 2020. Ospiti d’eccezione Alex Belli, Delia Duran e il modello Gianluca Di Sotto. L’ingresso all’evento è gratuito.

Ai microfoni di Ondanews i protagonisti di “Nozzexpo”.

– Chiara Di Miele –