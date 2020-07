Atena Lucana: l’Amministrazione approva il nuovo piano di estensione della rete gas metano

L’Amministrazione comunale di Atena Lucana ha approvato il nuovo piano di estensione delle rete del gas metano. I lavori partiranno a breve ed interesseranno diverse zone di Atena capoluogo e dello Scalo. Tanti utenti residenziali ed industriali potranno finalmente accedere a questo servizio che consentirà loro anche un notevole risparmio economico sui costi relativi alla materia prima.

I lavori verranno svolti da Italgas SPA che è la concessionaria della distribuzione: l’aumento della lunghezza della rete sarà superiore ai 7 km divisi temporalmente in due lotti per un valore economico complessivo di oltre 700.000 euro. Tale somma non graverà sulle casse del Comune in quanto l’estensione è stata già concordata da contratto come servizio che Italgas deve offrire gratuitamente per poter beneficiare della concessione della distribuzione.

Le prime utenze potranno essere collegate già dal prossimo autunno, mentre il termine dei lavori è previsto entro la fine del 2021.

Grazie a questo importante intervento di estensione della rete gas l’Amministrazione compirà un enorme balzo in avanti verso l’obiettivo di coprire il 100% del territorio comunale con questo servizio fondamentale sia per gli utenti privati sia per le tante aziende presenti ad Atena Lucana.

– Chiara Di Miele –