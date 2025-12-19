Tra creatività, gioia e partecipazione si chiudono le porte de “La Bottega del Cuore” di Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus, allestita per il secondo anno alle “Botteghe di Natale” di Atena Lucana. Dal 5 al 7 dicembre e dal 12 al 14 sono stati ospitati numerosi bambini e famiglie tra lo stand espositivo e la Casa di Babbo Natale: qui, il laboratorio “Decora la tua casetta di pan di zenzero” ha coinvolto quotidianamente tanti piccoli artisti che hanno decorato le casette natalizie, portate poi a casa come ricordo dell’esperienza.

Nel frattempo, la Bottega ha ospitato le opere realizzate dai bambini e dalle bambine nei laboratori precedenti. Le creazioni, che spaziavano da decorazioni natalizie a piccoli oggetti artigianali, sono state messe in vendita per raccogliere fondi destinati all’acquisto di materiale e strumenti inclusivi per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.

“La partecipazione e la generosità dei visitatori hanno superato le nostre aspettative!” fanno sapere da Insieme.

Per concludere, domenica 14 dicembre da Mottola sono arrivati i ragazzi e le ragazze di “Officina d’Arte” e “Labum – Laboratorio Urbano”, che hanno allietato con la lettura animata di “Canto di Natale” di Charles Dickens. La performance del gruppo pugliese ha incantato bambini e adulti, trasformando il noto racconto natalizio in un’esperienza interattiva e regalando un’opportunità unica di vivere la magia del Natale.

Dopo la lettura i bambini hanno partecipato a un laboratorio creativo, aggiungendo un tocco personale a decorazioni natalizie in legno.

“Concludiamo questa seconda partecipazione alle Botteghe di Natale con il cuore pieno di gratitudine e di soddisfazione. Abbiamo vissuto giorni ricchi di significato, in cui creatività, solidarietà e condivisione sono state le vere protagoniste: il contributo delle famiglie che hanno iscritto i propri figli ai laboratori e di quanti hanno acquistato i lavori esposti in Bottega avrà un impatto positivo, permettendoci di portare avanti il nostro impegno per l’inclusione e per il benessere di tutti i bambini. Ringraziamo inoltre Antiquariato Stendhal di Sala Consilina e Vivai Cervati di Padula per il supporto. La Bottega del Cuore si è riempita di amore, nel momento più magico dell’anno!” concludono dalla Cooperativa Insieme.

CLICCA PER VEDERE TUTTE LE FOTO