La FP CGIL di Salerno esprime preoccupazione per quanto avvenuto ieri mattina nell’Agenzia territoriale INPS di Agropoli, dove una donna ha aggredito il personale in servizio, causando momenti di forte tensione e preoccupazione tra lavoratori e cittadini presenti.

L’episodio ha comportato anche il danneggiamento di alcuni locali. Avrebbe anche lanciato delle arance sia all’esterno che all’interno degli uffici sporcando le pareti.

La situazione è stata prontamente riportata sotto controllo grazie all’intervento della guardia giurata in servizio e delle Forze dell’Ordine giunte sul posto per garantire la sicurezza e il ripristino della normalità. La donna è stata identificata dai Carabinieri della locale Compagnia.

La FP CGIL richiama l’attenzione sull’importanza della tutela dei luoghi di lavoro pubblici e del personale che vi opera, riconoscendo il valore delle misure di sicurezza già presenti e l’efficacia del coordinamento che ha consentito di gestire tempestivamente l’emergenza. Allo stesso tempo il sindacato ritiene fondamentale continuare a rafforzare e implementare, sul piano organizzativo e della prevenzione, tutti quegli strumenti utili a evitare il ripetersi di episodi simili.

“I lavoratori degli enti pubblici devono poter svolgere la propria attività in un clima di serenità e sicurezza, condizione indispensabile per garantire servizi di qualità alla cittadinanza – affermano dal sindacato -. La rete territoriale dell’INPS rappresenta un presidio essenziale per il territorio, assicurando quotidianamente supporto e risposte a cittadini, lavoratori, pensionati e imprese. La FP CGIL Salerno esprime piena solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Agenzia territoriale INPS di Agropoli, ribadendo il proprio impegno costante nella difesa della dignità, della sicurezza e delle condizioni di lavoro di tutto il personale dei servizi pubblici“.