Tensione nella sede INPS di Agropoli. Donna dà in escandescenze, aggredisce il personale e danneggia gli uffici
La FP CGIL di Salerno esprime preoccupazione per quanto avvenuto ieri mattina nell’Agenzia territoriale INPS di Agropoli, dove una donna ha aggredito il personale in servizio, causando momenti di forte tensione e preoccupazione tra lavoratori e cittadini presenti.
L’episodio ha comportato anche il danneggiamento di alcuni locali. Avrebbe anche lanciato delle arance sia all’esterno che all’interno degli uffici sporcando le pareti.
La situazione è stata prontamente riportata sotto controllo grazie all’intervento della guardia giurata in servizio e delle Forze dell’Ordine giunte sul posto per garantire la sicurezza e il ripristino della normalità. La donna è stata identificata dai Carabinieri della locale Compagnia.
La FP CGIL richiama l’attenzione sull’importanza della tutela dei luoghi di lavoro pubblici e del personale che vi opera, riconoscendo il valore delle misure di sicurezza già presenti e l’efficacia del coordinamento che ha consentito di gestire tempestivamente l’emergenza. Allo stesso tempo il sindacato ritiene fondamentale continuare a rafforzare e implementare, sul piano organizzativo e della prevenzione, tutti quegli strumenti utili a evitare il ripetersi di episodi simili.
“I lavoratori degli enti pubblici devono poter svolgere la propria attività in un clima di serenità e sicurezza, condizione indispensabile per garantire servizi di qualità alla cittadinanza – affermano dal sindacato -. La rete territoriale dell’INPS rappresenta un presidio essenziale per il territorio, assicurando quotidianamente supporto e risposte a cittadini, lavoratori, pensionati e imprese. La FP CGIL Salerno esprime piena solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Agenzia territoriale INPS di Agropoli, ribadendo il proprio impegno costante nella difesa della dignità, della sicurezza e delle condizioni di lavoro di tutto il personale dei servizi pubblici“.