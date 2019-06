Atena Lucana: il 9 giugno il Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo al Centro Commerciale Diano

Domenica 9 giugno ritorna al Centro Commerciale Diano di Atena Lucana l’appuntamento dedicato agli amanti dei pezzi di antiquariato e a chi dedica il proprio tempo libero alle collezioni.

Sarà infatti possibile immergersi alla scoperta di pezzi rari e di valore nel corso del “Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo“, un evento periodico che fa registrare sempre numerose presenze sia di espositori che di acquirenti e curiosi del genere.

Per l’intera giornata l’esposizione sarà visitabile presso la Galleria del Centro Commerciale.

Appuntamento per domenica 9 giugno al Centro Commerciale Diano in via Pantoni ad Atena Lucana Scalo per scoprire le bellezze dell’antiquariato e del collezionismo.

– Chiara Di Miele –

