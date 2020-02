Atena Lucana: il 23 e il 25 febbraio “Carnival Party” per i più piccoli al Centro Commerciale Diano

Al Centro Commerciale Diano di Atena Lucana domenica 23 febbraio e martedì 25 febbraio si festeggia il Carnevale con un grande Party in maschera.

Truccabimbi, palloncini manipolabili e tanto divertimento per i più piccoli che potranno partecipare al “Carnival Party” mascherati. Per tutti i presenti ci saranno tanti gadget in omaggio.

Domenica 23 febbraio la festa si terrà dalle ore 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Martedì 25 febbraio, meglio noto come “Martedì Grasso”, sarà possibile partecipare al Party in maschera dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Doppio appuntamento con il Carnevale al Centro Commerciale Diano in via Pantoni ad Atena Lucana il 23 e il 25 febbraio.

– Chiara Di Miele –