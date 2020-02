Abuso edilizio nell’area del Parco Nazionale a Casaletto Spartano. L’Ente ordina la demolizione

Il Raggruppamento Carabinieri Parco, Comando di Stazione di Casaletto Spartano, ha accertato, insieme al personale dell’Ufficio Tecnico del Comune, la realizzazione di abusi edilizi nella a Casaletto Spartano, in località Vallefrassino.

Sono stati effettuati accertamenti che riguardano, nello specifico, un locale adibito a servizio W.C. di circa 5,30 metri quadrati e la sistemazione del piazzale antistante l’ingresso mediante la collocazione di una spessore in calcestruzzo semplice di 10 centimetri.

Le opere in questione sono state realizzate in un’area nella Zona B1 della perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni stabilita dal Piano del Parco, in assenza del necessario Nulla Osta dell’Ente.

Il Parco ha così ordinato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla data di notifica.

– Paola Federico –