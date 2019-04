Atena Lucana: approvati in Consiglio il Bilancio di Previsione e il DUP. Contraria la minoranza

Si è svolto ieri sera il Consiglio comunale di Atena Lucana. Il sindaco Luigi Vertucci ha annunciato che il Ministero dell’Interno ha concesso al Comune la somma di 50mila euro che sarà destinata alla manutenzione della chiesa cimiteriale e della segnaletica orizzontale e verticale delle strade comunali.

Sono stati approvati a maggioranza il Documento Unico di Programmazione periodo 2019/2021 (DUP) e il Bilancio di Previsione 2019/2021.

“All’interno del DUP vengono esemplificate quelle che saranno le scelte dell’Amministrazione comunale – spiega il sindaco – Quello che c’è scritto nel Documento ha i suoi riflessi in termini numerici nel Bilancio. Per la prima volta questa sessione di Bilancio è avvenuta con la massima condivisione da parte di tutti i consiglieri. Questo è il primo Bilancio dell’Amministrazione ‘E’ libera’. Non è l’ottimo Bilancio a cui aspiriamo ma è il primo che mette in piedi una visione politica e amministrativa e si basa su delle entrate certe”.

Uno dei pilastri fondamentali del Bilancio è la scuola e dal prossimo anno ci saranno due poli unici: la Scuola dell’Infanzia ad Atena Lucana Scalo e le Scuole Elementari e Medie ad Atena Lucana capoluogo. Sono previsti interventi per la palestra che sarà dotata di nuove attrezzature, verranno modificati gli arredi scolastici e migliorati i servizi della mensa. Verrà inoltre creato l’info point turistico e sono previsti interventi per il miglioramento del decoro urbano. Ci sarà anche un contributo simbolico per i nuovi nati ed è stato redatto un piano del fabbisogno del personale del Comune. Sono previsti fondi anche per la Festa di San Ciro, grande attrattore turistico del paese.

Approvata sempre a maggioranza la valorizzazione e alienazione degli immobili. Il primo bene destinato all’alienazione è un fabbricato sotto le Scuole rimasto incompiuto, mentre il bene individuato per essere valorizzato è l’area a ridosso delle mura megalitiche. Per quanto riguarda il fabbricato il consigliere di minoranza Sergio Annunziata ha chiesto di “attendere prima di prendere delle decisioni per poter fare una scelta diversa e non precludersi uno dei pochi beni appetibili per posizione e progettualità“.

– Annamaria Lotierzo –