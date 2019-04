Si è conclusa positivamente la vicenda che ha coinvolto un anziano signore di Buccino che, nella giornata di ieri, si era recato in montagna non facendo però più ritorno a casa.

Angelo Salimbene, di 84 anni, insieme a due amici, si era inoltrato prima sulla montagna di Romagnano al Monte e poi nelle campagne della zona industriale di Buccino alla ricerca di asparagi, ma al momento di ritornare a casa, intorno alle 13, l’anziano non si era presentato al punto di ritrovo.

Immediatamente sono partite le ricerche e sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Buccino, i Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina ed Eboli che hanno lavorato fino a notte fonda.

A quanto pare l’84enne era inizialmente caduto in un piccolo burrone, dal quale è riuscito ad uscire da solo, e poi, essendo già notte, si era riparato in un casolare di campagna, dove è stato ritrovato in mattinata. Al momento del ritrovamento è apparso in buone condizioni, ma è stato comunque trasportato in ospedale per maggiori controlli.

– Serena Picciuolo –