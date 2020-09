Atena Lucana: all’Officina Euromaster Marchesano musica o cinema gratis sull’acquisto di Michelin CrossClimate

Acquistando 4 pneumatici Michelin CrossClimate presso l’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici di Atena Lucana fino a 12 mesi a scelta tra Tidal o Chili.

Fino al 15 ottobre recati in officina ed acquista almeno 4 pneumatici Michelin CrossClimate Vettura/SUV o Trasporto Leggero con diametro da 14 a 20 pollici.

Entro e non oltre il 15 novembre registrati QUI e compila i dati richiesti nel form. Tieni a portata di mano lo scontrino/fattura d’acquisto per chiedere il premio. A scelta per te 6 mesi di film su CHILI oppure 6 mesi di musica su TIDAL se avrai acquistato 4 pneumatici da 14 a 17 pollici; 12 mesi di film su CHILI oppure 12 mesi di musica su TIDAL se avrai acquistato 4 pneumatici da 18 pollici in su.

Dopo la verifica della validità della partecipazione, riceverai il premio all’indizzo email indicato in fase di registrazione.

L’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici si trova in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo (nei pressi dello svincolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo a 100 metri dalla rotonda in direzione Polla).

– Chiara Di Miele –