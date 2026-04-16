Ad Atena Lucana i festeggiamenti in occasione del 1° Maggio e di San Giuseppe si avvicinano e torna così il desiderio di ritrovarsi, condividere e riscoprire le tradizioni del territorio.

Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus, in collaborazione con il Comitato Festa San Giuseppe, promuove due giornate dedicate alla cultura, alla comunità e al valore delle radici, con la direzione artistica di Jessica Vitulano e l’organizzazione del Parroco don Michele Casale.

In questo contesto si inserisce il laboratorio di danza “Atena Canta e Sona. Lu Primo Maggio di San Giuseppe”, un appuntamento pensato per coinvolgere bambini e adulti in un’esperienza autentica e coinvolgente.

Mercoledì 30 aprile, dalle ore 17.00 alle 18.00, il piazzale dell’Auditorium di Atena Scalo diventerà uno spazio di incontro e partecipazione dove sarà possibile avvicinarsi al ballo alla cilentana, lasciandosi guidare dal ritmo della musica popolare e dallo spirito della tradizione.

L’attività è aperta ai bambini dai 3 ai 12 anni e agli adulti, con l’obiettivo di creare un momento di condivisione intergenerazionale semplice e coinvolgente. La partecipazione è gratuita e, al termine del laboratorio, ogni bambino riceverà un piccolo gadget in omaggio.

Per prendere parte all’iniziativa è richiesta l’iscrizione tramite il modulo disponibile a questo link. Le adesioni resteranno aperte fino al 30 aprile.

Per maggiori informazioni telefonare al 351/3594512

“Vi invitiamo a partecipare e a vivere insieme un pomeriggio all’insegna della musica, della danza e delle tradizioni locali” fanno sapere dalla Cooperativa Insieme.