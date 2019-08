Asl Salerno. Iervolino si insedia e nomina il Direttore Sanitario e quello Amministrativo

Con decreto della Giunta Regionale della Campania n. 373 del 6 agosto, il dottor Mario Iervolino è stato nominato Direttore Generale dell’Asl Salerno.

Iervolino ha tenuto a ringraziare il sub Commissario con funzioni sanitarie, Vincenzo D’Amato, ed il sub Commissario con funzioni amministrative, Germano Perito, per il proficuo lavoro svolto e per la preziosa collaborazione fornita durante tutta la gestione commissariale.

Oggi il Direttore Generale ha provveduto alla nomina del Direttore Sanitario, nella persona del dottor Ferdinando Primiano, proveniente dall’Asl Napoli 3 Sud, e del Direttore Amministrativo, nella persona della dottoressa Caterina Palumbo, proveniente dall’Azienda Ospedaliera “Ruggi” di Salerno. I due Direttori si sono insediati e ad entrambi il Direttore Generale ha formulato i migliori auguri di buon lavoro.

“Naturalmente – ha dichiarato Iervolino – il nostro lavoro, cominciato più di un anno fa, prosegue nel percorso già delineato, al fine di migliorare la qualità e la consistenza delle cure ai cittadini, grazie all’opera di tutti i dipendenti di questa Asl, nel miglioramento della dignità e degli ambienti di lavoro per il personale e di cure per i cittadini e i pazienti”.

– Chiara Di Miele –