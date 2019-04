Asl Salerno. Al via da oggi il rinnovo delle esenzioni da ticket per motivi di reddito

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso disponibile, a ciascun medico curante di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, l’elenco dei propri assistiti a cui è stata certificata automaticamente l’esenzione ticket per motivi di reddito.

Come ogni anno, a partire da oggi, lunedì 1 aprile, è possibile richiedere il rilascio o il rinnovo dei certificati di esenzione ticket per reddito presso gli sportelli dell’ASL Salerno.

Le esenzioni da reddito che vengono certificate sono a carico di:

Soggetti con età compresa fra 6 e 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro , esclusivamente per la prescrizione di farmaci correlati alla patologia cronica e/o rara posseduta.Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro.

I cittadini che ritengono di essere in una delle condizioni elencate e che necessitano di una prescrizione medica su ricetta del Servizio Sanitario Nazionale possono recarsi direttamente dal proprio medico curante.

Nella eventualità in cui il cittadino non risulti essere presente nell’elenco posseduto dal medico curante deve recarsi presso il proprio Distretto Sanitario per rendere l’autocertificazione del diritto all’esenzione ticket oppure presso i Patronati che hanno richiesto all’Asl Salerno di essere abilitati.

Per i disoccupati, occorrerà recarsi preventivamente presso il proprio Distretto Sanitario, per rendere l’autocertificazione del diritto all’esenzione ticket e, successivamente, potranno ricevere la prescrizione in esenzione da parte del proprio medico curante.

L’autocertificazione può essere resa durante tutto l’anno e avrà scadenza il 31 marzo 2020. Se non si ha bisogno di una prescrizione del medico curante ci si potrà recare anche successivamente presso gli sportelli del proprio Distretto sanitario. L’autocertificazione deve essere resa dall’interessato o da chi per esso ne ha titolo e munito di valido documento di identità e della Tessera Sanitaria (tesserino magnetico), sia del richiedente che del beneficiario dell’esenzione.

– Claudia Monaco –