38 nuovi medici negli ospedali dell’Asl Salerno. Nulla di fatto per il Presidio dell’Immacolata di Sapri

Un nuovo avviso di convocazione è stato pubblicato dall’Asl di Salerno per redigere una graduatoria necessaria all’assegnazione di incarichi a specialisti ambulatoriali.

Si tratta di una graduatoria che riguarderà 38 medici ai quali verrà affidato un incarico, per 38 ore settimanali, nei vari presiedi ospedalieri dell’Asl di Salerno. Nello specifico 11 unità andranno a incrementare l’équipe medica dell’ospedale di Nocera, 4 di Oliveto Citra, 6 di Polla, 2 di Roccadaspide, 6 di Eboli, 5 di Sarno, 1 di Vallo della Lucania e 3 di Pagani.

Nulla di fatto invece per la struttura ospedaliera di Sapri, come evidenziato dal gruppo di opposizione “Sapri Democratica” che parla di “una situazione allarmante e gravissima che penalizza il presidio ospedaliero dell’Immacolata e mortifica i cittadini del distretto sanitario Sapri-Camerota“. Per il Direttore Sanitario dell’ospedale di Sapri Rocco Calabrese si tratta di incarichi di specialistica ambulatoriale, previsti per ampliare l’offerta dei servizi sul territorio, ma utilizzati recentemente anche per sopperire alle carenze dei medici in ospedale.

“Sono richieste che vengono presentate ogni tre mesi dagli ospedali all’ASL di riferimento per incrementare, seppure temporaneamente, il numero dei medici che operano nei vari nosocomi – ha dichiarato il direttore sanitario Calabrese – Il trimestre precedente le richieste fatte per l’ospedale di Sapri hanno avuto un riscontro positivo con l’arrivo di medici nel reparto di Radiologia e di Oculistica. Faremo richiesta per il prossimo trimestre che inizierà a giugno ma il nostro obiettivo è ottenere la presenza di medici che vorranno rimanere nel nostro ospedale per almeno 5 anni e investire sul nostro territorio“.

