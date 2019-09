Arriva la promozione a Tenente Colonnello per il Comandante del NAS di Salerno Vincenzo Ferrara

Arriva la promozione a Tenente Colonnello per il Comandante provinciale dei Carabinieri del NAS di Salerno, Vincenzo Ferrara.

Il Tenente Colonnello Ferrara è al comando del Nucleo di Salerno dal 2016, mentre in precedenza aveva diretto il NAC (Nucleo Antifrodi Carabinieri) per l’Italia Meridionale. Al centro del suo brillante percorso professionale c’è sempre stata la tutela dei consumatori.

I Carabinieri del NAS di Salerno sono sempre dalla parte del cittadino per stroncare attività illecite, come frodi alimentari e nel campo della Sanità e operano su tre province, Salerno, Avellino e Benevento.

Nel corso dei tre anni diretti da Ferrara hanno controllato e disposto sequestri e sanzioni in diversi centri medici, odontoiatrici, di chirurgia estetica e generale oltre che in numerose attività commerciali, tra cui ristoranti, bar, supermercati e attività di produzioni alimentari.

Di recente il Tenente Colonnello Ferrara e i suoi uomini sono stati protagonisti di una serie di puntate rientranti nel documentario “Operazione NAS” sul Nove che mette in luce le varie indagini ed ispezioni sanitarie messe in campo dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità.

Al neo promosso Ufficiale giungano gli auguri da parte della redazione di Ondanews per un brillante prosieguo dell’eccellente opera già messa in atto in questi anni nel Salernitano.

